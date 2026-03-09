Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212500-u-slov-yansku-za-dopomogou-robota-likviduvaly-sprychynenu-rosiyskym-obstrilom-pojeju-foto-video.html

Ракурс

У Слов’янську внаслідок російського обстрілу 4 березня зазнали пошкоджень приватні житлові будинки, і виникла пожежа, для боротьби з якою був залучений безпілотний наземний пожежний робот Shark Robotics Colossus.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Робота проводилася під загрозою повторних обстрілів ворога, але попри це рятувальники ліквідували загоряння житлового будинку на площі 200 кв. м, — зазначили у відомстві.

4 березня Слов’янська МВА повідомляла, що рашисти:

обстріляли місто з РСЗВ «Торнадо-С» — сталося влучання на території приватного підприємства. Було поранено людину,

завдали удару БпЛА по приватній забудові. Було поранено подружжя, постраждалих госпіталізували.

Ворог продовжує завдавати ударів по місту. Зокрема, вчора, 8 березня, ввечері рашисти атакували Слов’янськ із використанням БПЛА «Герань-2», влучивши у дах приватного домоволодіння.