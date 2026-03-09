Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Ракурс

Українські військові 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» в ніч на 8 березня знищили РЛС «Надгробок» у тимчасово окупованому Криму та пускову установку ЗРК «Бук-М2» на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Також пілотами 414-ї Обр сумісно з пілотами 1-го Окремого центру СБС було вражено пункт тимчасової дислокації російського центру «Рубікон» на ТОТ Донецької області.