Сили оборони з початку 2026 року уразили низку важливих цілей, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n212494-try-velyki-viyskovi-zavody-dva-arsenaly-ta-kluchovyy-poligon-rashystiv-vrazyly-syly-oborony.html

Ракурс

Сили оборони України упродовж січня та лютого 2026 року уразили три великі підприємства російського ВПК, а також один з ключових ракетних полігонів та два великих арсенали.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Удари по таких об'єктах потрібні, щоб зупинити російську воєнну машину. Це дає змогу знизити спроможності противника з виробництва та зберігання зброї, а також послабити його можливості бити ракетами та дронами по мирних містах України», — наголошують у Міноборони.

З початку року були вражені: