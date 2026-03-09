Новини
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Харкову, фото: Ігор Клименко

У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по п’ятиповерхівці (ФОТО)

9 бер 2026, 11:22
999

У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи у п’ятиповерхівці, в яку 7 березня влучила російська ракета.

Про це сьогодні, 9 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби — всього було вивезено понад 2,4 тис. кубометрів будматеріалів.

Внаслідок російської атаки є загиблі та поранені:

  • загинули десятеро людей, серед них дві дитини — семирічний хлопчик та 13-річна дівчинка. Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває;
  • щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них три дитини;
  • кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції — відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще чотири людини.

Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин — жителів цієї пʼятиповерхівки — спали, — наголошує Клименко.

Міністр зазначив, що загалом унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі та заклад освіти. Роботу із розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців. Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів. Наші психологи надали допомогу десяткам людей.

Роботу ускладнювали постійні тривоги. У суботу ворог прицільно повторно атакував групи рятувальників під час проведення робіт, — зазначив він.

