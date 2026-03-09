Последствия российского ракетного удара по Харькову, фото: Игорь Клименко

https://racurs.ua/n212491-v-harkove-zavershili-poiskovo-spasatelnye-raboty-na-meste-rossiyskogo-raketnogo-udara.html

Ракурс

У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи у п’ятиповерхівці, в яку 7 березня влучила російська ракета.

Про це сьогодні, 9 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби — всього було вивезено понад 2,4 тис. кубометрів будматеріалів.

Внаслідок російської атаки є загиблі та поранені:

загинули десятеро людей, серед них дві дитини — семирічний хлопчик та 13-річна дівчинка. Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває;

щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них три дитини;

кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції — відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще чотири людини.

Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин — жителів цієї пʼятиповерхівки — спали, — наголошує Клименко.

Міністр зазначив, що загалом унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі та заклад освіти. Роботу із розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців. Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів. Наші психологи надали допомогу десяткам людей.