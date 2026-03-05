Последствия российских атак в Харьковской области, фото: Харьковская областная прокуратура

У Чугівському районі Харківщині наслідок російських атаки постраждали 12 людей, серед яких неповнолітня.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, вночі російські війська здійснили атаки безпілотниками, попередньо типу «Герань-2», по населених пунктах району:

4 березня близько 23.00 у селі Новопокровка безпілотник влучив у землю поблизу багатоквартирного будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено скління житлових будинків, а також дев’ять автомобілів. Поранення отримали двоє чоловіків, жінка та 17-річна дівчина. Ще п’ятеро людей — чоловік і чотири жінки зазнали гострої реакції на стрес;

5 березня близько 00.30 БпЛА вдарив по господарчій будівлі у селі Кам’яна Яруга. Пошкоджено будинки, авто. Поранення отримали 48-річна жінка та 52-річний чоловік. Ще одна мешканка — 68-річна жінка — зазнала гострої реакції на стрес.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).