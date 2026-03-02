Последствия попадания российского дрона, фото: ГСЧС

Ракурс

Російський безпілотник влучив у балкон житлової дев’ятиповерхівки у Шевченківському районі Харкова

Постраждали двоє людей, серед них дитина. Про це сьогодні, 2 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники сходовою клітиною, а також за допомогою автодрабини піднялися на верхні поверхи та обстежили квартири, пошкоджені після обстрілу, — розповіли у відомстві. — Обійшлося без пожежі. На місці події працювали сапери та психологи ДСНС.

Також про удару безпілотника по багатоквартирному будинку у Шевченківському районі Харкова повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Ігор Терехов.