Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия попадания российского дрона, фото: ГСЧС
Российский БпЛА попал в балкон жилой девятиэтажки в Харькове, есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n212368-rossiyskiy-bpla-popal-v-balkon-jiloy-devyatietajki-v-harkove-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російський безпілотник влучив у балкон житлової дев’ятиповерхівки у Шевченківському районі Харкова
Постраждали двоє людей, серед них дитина. Про це сьогодні, 2 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники сходовою клітиною, а також за допомогою автодрабини піднялися на верхні поверхи та обстежили квартири, пошкоджені після обстрілу, — розповіли у відомстві. — Обійшлося без пожежі. На місці події працювали сапери та психологи ДСНС.
Також про удару безпілотника по багатоквартирному будинку у Шевченківському районі Харкова повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Ігор Терехов.
Влучання у багатоквартирний будинок. Підтверджено наявність постраждалих, — зазначив він.