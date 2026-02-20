Последствия российской воздушной атаки в Харьковской области, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 лютого, здійснили масовану атаку безпілотниками по території Малинівської громади Чугуївського району Харківської області. Внаслідок одного з влучань по території цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа складської будівлі, спалахнула пожежа площею близько 3 тис. кв. м. Наразі відомо про трьох загиблих та двох поранених. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Спочатку повідомлялося про вилучення з-під завалів фрагментів тіла однієї загиблої людини, згодом під завалами складської будівлі було виявлено тіла ще двох загиблих.