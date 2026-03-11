Новости
Россияне утром 11 марта совершили воздушную атаку на Харьков, фото: Wikimapia

Рашисты атаковали гражданское предприятие в Харькове — есть погибшие и раненые

Російські загарбники сьогодні, 11 березня, вранці завдали удару «шахедом» по приватному сектору Шевченківського району.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Згодом Терехов зазначив, що є поранені внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству.

Наразі відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що щонайменше п’ятеро постраждалих у важкому стані, у них вибухові поранення із травмами різного ступеня тяжкості.

У лікарні зараз перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років, — зазначив він.

Через ворожий удар горить цивільне підприємство.

