Росіяни вранці 11 березня здійснили повітряну атаку на Харків, фото: Wikimapia

Рашисти атакували цивільне підприємство у Харкові — є загиблі та поранені

11 бер 2026, 09:27
999

Російські загарбники сьогодні, 11 березня, вранці завдали удару «шахедом» по приватному сектору Шевченківського району.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Згодом Терехов зазначив, що є поранені внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству.

Наразі відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що щонайменше п’ятеро постраждалих у важкому стані, у них вибухові поранення із травмами різного ступеня тяжкості.

У лікарні зараз перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років, — зазначив він.

Через ворожий удар горить цивільне підприємство.

Джерело: Ракурс


