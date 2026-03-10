Дитину з інвалідністю вдруге евакуювали з небезпечної території на Харківщині

Поліцейські вдруге евакуювали дитину з інвалідністю з небезпечної території, фото: поліція Харківщини

https://racurs.ua/ua/n212538-dytynu-z-invalidnistu-vdruge-evakuuvaly-z-nebezpechnoyi-terytoriyi-na-harkivschyni.html

Ракурс

На Харківщині поліцейські вдруге евакуювали із села Приколотне Вільхуватської громади шестирічного хлопчика, який має важкі захворювання та інвалідність.

Про це сьогодні, 10 березня, повідомила прес-служба поліції Харківщини.

Раніше, 14 грудня минулого року, хлопчика вже евакуювали працівники поліції з населеного пункту, де була оголошена примусова евакуація через безпекову ситуацію. Однак згодом сім’я самостійно повернулася до села, скориставшись польовими небезпечними дорогами, — розповіли у поліції.

Зазначається, що 9 лютого правоохоронці встановили факт повернення родини до населеного пункту та почали готуватись до операції з небезпечної евакуації:

10 березня правоохоронці відділення поліції № 1 Куп’янського РВП, ризикуючи життям, повторно провели евакуаційні заходи. Дитину направили до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги.

Вирішується питання про притягнення матері до відповідальності.

Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитися до питань евакуації, особливо коли йдеться про дітей та людей із тяжкими захворюваннями.