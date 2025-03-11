Російський обстріл на Донеччині убив двох дітей, які повернулися з евакуації

Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Вадим Філашкін

https://racurs.ua/ua/n204713-rosiyskyy-obstril-na-donechchyni-ubyv-dvoh-ditey-yaki-povernulysya-z-evakuaciyi.html

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На Донеччині внаслідок російського обстрілу сьогодні, 11 березня, загинули двоє дітей, які повернулися з евакуації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ввечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Загинули двоє братів 11 і 13 років, — розповів він.

Також поранення отримав 14-річний юнак — він перебуває у важкому стані.

Це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше — що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну, — наголошує Філашкін.

Крім того сьогодні:

рашисти атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським — одна людина загинула, двох поранено;

у Сіверську три людини загинули, ще три поранені;

одна людина поранена у Костянтинівці.