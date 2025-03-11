Штрафи за порушення військового обліку можна буде оплатити онлайн

https://racurs.ua/ua/n204712-ukrayinci-za-kordonom-zmojut-oplatyty-onlayn-shtrafy-za-porushennya-viyskovogo-obliku-minoborony.html

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Штраф за порушення військового обліку українці зможуть сплачувати онлайн через додаток «Резерв+". Це можна буде зробити без відвідування територіальних центрів комплектування.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Черногоренко, це стане можливим завдяки законопроєкту № 12093, який усуває бюрократичні перепони, та застосунку «Резерв+" - нововведення дозволить сплачувати штрафи в кілька кліків та навіть отримати знижку 50%, аналогічно до штрафів за порушення ПДР.

Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку, — зазначила вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі.

Чорногоренко наголосила, що нова система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном:

Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами.

Джерело: «РБК-Україна»