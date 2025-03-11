В Офісі президента розповіли про результати зустрічі у Джидді

У Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України та США, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n204711-v-ofisi-prezydenta-rozpovily-pro-rezultaty-zustrichi-u-djyddi.html

Ракурс

У Саудівській Аравії сьогодні, 11 березня, пройшла зустріч делегацій України та США.

Україна погодилася прийняти пропозиції США щодо запровадження 30-денного припинення вогню. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що США доведуть до відома росії, що «взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

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