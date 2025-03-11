Делегації України та США розпочали зустріч у Джидді

https://racurs.ua/ua/n204698-delegaciyi-ukrayiny-ta-ssha-rozpochaly-zustrich-u-djyddi-video.html

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Делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді.

Як повідомили в українському МЗС, з українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.