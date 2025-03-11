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Ракурс
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде (ВИДЕО)

11 мар 2025, 11:48
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Делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді.

Як повідомили в українському МЗС, з українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Источник: Ракурс


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