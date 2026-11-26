https://racurs.ua/3171-fanfary-pod-vrajeskie-udary.html

Ракурс

Четвер 19 листопада 2026 року. Робочий день. Київ під постійною атакою російських БПЛА, працює ППО. Є загиблі та поранені, надзвичайні служби поспішають на допомогу постраждалим та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

А в цей час у Конституційному суді України усе сяє, звучать фанфари та лунають здравиці – відбувається, як його назвали організатори, «Урочистий захід із нагоди завершення дев’ятирічного строку повноважень судді Конституційного суду України Віктора Городовенка».

«Урочистий захід», який не передбачений жодним нормативно-правовим актом. За законом «Про Конституційний суд України» та Регламентом КС проводиться лише урочиста церемонія складення присяги його новопризначеним суддею. А от урочистої церемонії у зв’язку із завершенням каденції – закон не передбачає. Тому за весь період існування КС, протягом якого закінчувалися повноваження десятків суддів, помпезних церемоній з цього приводу не проводилось – навіть у мирний час.

Однак під час війни комусь забагалося урочистостей з приводу своєї відставки. Не передбачено законом? Не проблема. Швиденько «зварганили» розпорядження в. о. голови КС – і до урочистих проводів готові!

Війна, ворожі атаки на столицю, постійні тривоги (їх минулого четверга у столиці оголошували 12 разів, у т. ч. щонайменше тричі під час проведення урочистостей) – не перешкода для «свята». Мало того, що його проводили за вказаних обставин, йому де-факто ще й надали статус державного – із запрошенням перших осіб держави, керівників державних органів, міжнародних організацій, створенням «масовки» із працівників секретаріату КС.

Складно сказати, чим керувалися організатори цього дійства (передусім в. о. голови КС Олександр Петришин) і сам «винуватець» урочистостей – Віктор Городовенко.

Як і складно сказати, як на це «повелися» і чим керувалися державні достойники, які у робочий час кинули напризволяще свої інституції, відсунули справи державної ваги та прибули до КС, щоб славословити новоспеченого відставника та підняти за нього келих.

Відзначити «великий досвід, вагомий вклад, непохитну відданість справі, високі моральні й етичні якості» Віктора Городовенка до КС прибули: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова Верховного суду Станіслав Кравченко, представник президента у КС Сергій Дембовський, голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, голова Ради суддів України Віталій Саліхов, в.о. голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Галина Шевчук, голова Державної судової адміністрації України Максим Пампура, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та інші державні діячі рангом нижче.

Цей захід було широко розпіарено. На вебсайті КС оперативно з’явився пресреліз, який неможливо читати без сліз. Бо ознайомившись із ним, починаєш розуміти, що без Віктора Городовенка Конституційний суд, як і все вітчизняне правосуддя, просто приречені. Варто зазначити, що до цього звільнення суддів КС у відставку обмежувалось інформаційним повідомленням прес-служби суду з одного-двох абзаців.

Далі інформацію розмістили на офіційних сайтах інституцій, очільники яких відвідали цей захід, поширили телеграм-каналами та іншими соцмережами. Розмах висвітлення цієї події надавав їй загальнодержавного масштабу та значення.

Наступного дня у виданні, яке у юридичних та політичних колах пов’язували із Андрієм Портновим, вийшло розлоге інтерв’ю Городовенка. Він повідав про «вражаючі» результати своєї діяльності на посаді судді КС, заявив про плани повернутися у рідне Запоріжжя, одночасно повідомивши про те, що вже подався на посаду члена Вищої ради правосуддя, яка, як відомо, знаходиться у Києві.

Що ж це було?

Якщо розглядати цю подію у загальному контексті ситуації в судовій системі, сміливо можна дійти висновку, що такі урочистості були організовані та проведені не просто для «віддання шани» уже колишньому судді КС. Вочевидь цей захід розрахований на перспективу – сприяти продовженню карколомної кар’єри колишньому судді із Запоріжжя.

Такий висновок, передусім, напрошується з того, що виступаючі на цьому заході в один голос висловлювали переконання, що відставка Городовенка «не стане крапкою у професійній діяльності судді, а його досвід, знання і наукові здобутки мають і надалі служити українському народові». Відчувалося, що вони на щось прозоро натякають. Сам відставник не став їх розчаровувати і не без пафосу заявив, що «йдучи у відставку, я залишаю залу засідань, але не залишаю служіння праву, Батьківщині та народу України!». Погодьтесь – навіть не кожен президент вдавався до такої величної лексики.

Хоча ніхто це прямо й не озвучував, але всі розуміли, про що йдеться. Секретом Полішинеля є те, що ще не скинувши мантії судді КС, Віктор Городовенко націлився на інше привабливе державне крісло. Наразі він є кандидатом на посаду члена – члена Вищої ради правосуддя від з’їзду суддів.

Ті, хто добре знає Городовенка, переконані, що насправді його бажання набагато амбітніше – він прагне очолити цей впливовий орган по формуванню суддівського корпусу України. А як його формувати, Віктор Валентинович, безумовно, добре знає. І вже активно працює над досягненням поставленої цілі, проводячи зустрічі з потрібними людьми, – багато з яких якраз і стали учасниками «урочистого заходу».

Балотування у члени ВРП подається як вимушений крок – начебто мені воно зовсім не треба, я цього й хочу, але колеги просять та й для правосуддя це потрібно.

Тому є підстави розглядати спеціально організований та проведений з такою помпою «урочистий захід» як потужну демонстрацію спроможності кандидата на посаду члена/голови ВРП, сигнал усім, хто буде причетний до вирішення цього кар’єрного питання: дивіться – який я, дивіться – хто за мною/за мене.

Схоже, все робиться для того, щоб питання було вирішено до з’їзду. Як це було при обранні Городовенка суддею КС.

Тоді у 2017 році ще за пів року до проведення з’їзду суддів поінформовані джерела стверджували, що він обере Городовенка. ЗМІ так і писали: «Новим суддею КС від з’їзду суддів стане голова апеляційного суду Запорізької області Віктор Городовенко. Питання вже вирішено. Там і тими, де і як подібні питання вирішувались завжди... Рішення-благословління вже прийнято тими, хто займається організацією з’їзду, підбором делегатів, їх «обробкою».

Уважний читач, певно, звернув увагу на те, кого саме було запрошено на цей «урочистий захід». Поважними його учасниками-гостями, як зазначалося, стали, зокрема: Віталій Саліхов – голова Ради суддів України (яка скликає з’їзд суддів та визначає порядок його проведення); Станіслав Кравченко – голова Верховного Суду (який стоїть на вершині судової системи); Григорій Усик – голова Вищої ради правосуддя (до повноважень якої належить вирішення питань призначення та звільнення суддів); Галина Шевчук – в.о. голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (займається формуванням суддівського корпусу та оцінюванням суддів).

До речі, Галина Михайлівна й сама наразі є кандидатом у члени ВРП, а тому цілком можливо, що вона поєднала свої зусилля з Городовенком для майбутньої спільної діяльності на благо правосуддя. Був тут і Максим Пампура – голова Державної судової адміністрації України, яка не має жодного відношення до конституційного судочинства, але здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення з’їзду суддів. Відчуваєте прагматичний підхід до організації «урочистого заходу»?

Втім, навіть при такому системному підході до вирішення кар’єрних питань, траплялися і прикрі збої. Для прикладу, як це сталося у КС. Городовенко неодноразово робив спроби стати головою КС, висувався кандидатом на цю посаду, але так і не зміг здобути довіру більшості суддів.

Who is he – Віктор Городовенко?

Віктор Городовенко – поза сумнівом, непересічна постать у судовій системі. І водночас – неоднозначна.

Коротка лакована біографія повідомляє, що понад 20 років він перебуває на вершині судової системи. У 2005 році став суддею апеляційного суду Запорізької області і відразу був призначений на посаду його голови. Беззмінно очолював цей суд до 2017 року – аж до переходу до КС. У 2017-2026 рр. – суддя КС. Тривалий час був членом Консультативної ради європейських суддів (КРЄС). Доктор юридичних наук. Професор. Член-кореспондент НАПрН. Автор понад 100 публікацій, з яких 3 монографії.

Результати і потенціал вражають! Встигав розглядати справи, керувати судом, відвідувати міжнародні заходи і потужно рухати науку – дисертації та монографії писати...

Водночас виникають закономірні запитання.

На кшталт того, як судді районного суду вдалося стати суддею апеляційного суду і за кілька місяців бути призначеним його головою? Обійшовши у цьому призначенні досвідчених суддів апеляційного суду, як пропрацювали там багато років.

Говорили, що такий потужний старт молодому суддівському самородку дав генеральний директор запорізького підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв. Тоді він був всесильним «володарем» запорізького регіону і входив у будь-які владні кабінети держави. Це вже значно пізніше (у 2022 році) Служба безпеки України затримає його та повідомить про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору та державній зраді. А президент України запровадить проти Богуслаєва санкції та позбавить державних нагород.

Не менш цікавим може виявитися питання, як Городовенку вдалося утриматися на посаді голови апеляційного суду аж до 2017 року і переміститися з цієї посади до КС. Зокрема, як вдалося залишити за собою керівництво апеляційним судом Запорізької області і повторно бути призначеним на посаду його голови у 2010 році, коли судову систему взяв під повний контроль Віктор Янукович із своїми «смотрящими» за судами?

Городовенко тоді був одним із небагатьох, якщо не єдиним, кому Янукович (повз якого не проходило жодне більш-менш значиме призначення у судовій системі) дав відмашку підконтрольній Вищій раді юстиції повторно призначити його головою апеляційного суду однієї з найважливіших областей? І чи вважає Віктор Валентинович таке призначення легітимним, адже за Конституцією ВРЮ не мала права призначати суддів на адміністративні посади?

Але Городовенко покірно прийняв таке щонайменше сумнівне з конституційної точки зору призначення. І в подальшому на різних заходах підтримував судові «реформи» Януковича, спрямованість яких була очевидною, а їх наслідки відчуваються дотепер.

При наступному політичному режимі Городовенко також був у фаворі. Після його переходу до КС президент Порошенко турбувався, щоб він став очільником КС. Над цим питанням активно працював заступник глави президентської адміністрації Олексій Філатов, який курував судову систему і до якого «протоптав» доріжку тодішній голова Запорізького апеляційного суду. Але судді КС тоді на це не пішли.

Нічого не змінилося і після 2019 року, коли до влади прийшла команда Зеленського. А «урочистий захід» відвідав і представник президента у КС Сергій Дембовський.

Свого часу ЗМІ називали Віктора Городовенка «вічним головою» Запорізького апеляційного суду. Бо змінювались президенти, парламенти і уряди, голови Верховного суду, замість демократії приходила диктатура і навпаки, а Віктор Валентинович міцно і незмінно залишався на своїй посаді.

Його унікальне «довгожительство» пояснювалось тим, що Віктор Валентинович – «виключно людина команди. Команди влади. Будь-якої. Вона змінюється, а пан Городовенко ось уже багато-багато років залишається на її вершині».

Хоча можливе й інше пояснення такого унікального за тривалістю перебування Городовенка на вершині судової влади – його абсолютна незалежність, політична нейтральність, висока компетентність, величезний досвід, прихильність до таких цінностей, як право і справедливість, сумлінне служіння закону і Конституції. Саме про це говорили гості «урочистого заходу». А це були найвищі державні діячі, які слів на вітер не кидають.

Що далі?

Певно, все буде як майже завжди – поставлена ціль буде досягнута. Назвіть ще бодай одного з нинішніх 70 кандидатів на посаду члена ВРП від з’їзду суддів, який задіяв такий колосальний організаційний, владний, інформаційний ресурс для висвітлення своїх чеснот і заслуг.

Їх просто немає. Тому й немає сумнівів у позитивному для Городовенка результаті.

Хоча все таки один сумнів, навпено, є. І він є у самого Віктора Валентиновича. Це – те, чого він ще жодного разу не проходив. Це – те, те що може «поставити шлагбаум» на його шляху до надзвичайно впливової у судовій владі посади.

Річ у тім, що для того, щоб обійняти нове омріяне державне крісло, Городовенку потрібно подолати два етапи: спочатку пройти Етичну раду, а після її висновку набрати більшість голосів делегатів з’їзду. З другим етапом, судячи із складу гостей «урочистого заходу», проблем не виникне. Питання в Етичній раді. Органі, який перевіряє кандидатів у члени ВРП на відповідність професійної етики та доброчесності. Простіше кажучи, її завдання полягає у тому, щоб не допустити до формування суддівського корпусу «зашкварених» осіб – недоброчесних (у всіх проявах цього поняття), політично ангажованих, залежних від влади та олігархічних кланів, тих, хто допускав порушення закону, етики поведінки у різних сферах тощо.

Особливістю Етичної ради є те, що окрім трьох представників України (суддів чи суддів у відставці) до її складу входять представники міжнародних та іноземних організацій. Етична рада неодноразово визнавала непридатними до зайняття посади члена ВРП знакових у юридичній сфері осіб. Найгучнішими були такого рішення стосовно колишнього в.о. голови ВРП Віктора Грищука, першого заступника міністра юстиції Миколи Кучерявенка. Нещодавно негативний висновок отримала навіть відома як викривачка корупції суддя з Полтави Лариса Гольник. А ще «під ніж» Етичної ради потрапили близько сотні кандидатів, у т. ч. відомих суддів та прокурорів.

Чи означає це, що Етична рада є нездоланною перешкодою? Звичайно, ні.

По-перше, половину її складу становлять представники вітчизняної судової системи – наразі це два діючі судді (Верховного суду та Київського апеляційного суду) та один суддя у відставці. Усіх їх Городовенко, безумовно, знає. Якщо й когось із них він не знає у достатній мірі, то цього члена ради добре знає той, кого добре знає Городовенко. Судова система – це закрита корпорація із своїми принципами стосунків. А Віктор Валентинович завжди був комунікабельною і вдячною людиною.

По-друге, міжнародники – також живі люди. Як зазначалося, Городовенко багато років був членом КРЄС, до складу якої входили представники європейських держав. Тому міжнародники також перебувають у зоні «людської» досяжності.

По-третє, а які взагалі претензії до нього можуть виникнути в Етичної ради після тих оцінок його діяльності та особистості, які прозвучали на «урочистому заході» з вуст спікера парламенту, голови Верховного Суду, очільників ВРП, ВККСУ, представника президента, Уповноваженого з прав людини?

Безумовно, українські члени Етичної ради вже мали можливість ознайомитись із змістом цього заходу, а міжнародників встигнуть поінформувати про нього до проведення співбесіди. Можна не сумніватися, що вони будуть вражені – такого кандидата вони ще не бачили. Але оскільки, відповідно до Регламенту своєї роботи, Етична рада збирає, перевіряє та аналізує всю доступну інформацію про кандидата в члени ВРП (у т.ч. конфіденційну інформацію з персональними даними, отриману від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел), то до неї може потрапити й не зовсім приємна для пана Городовенка інформація.

Предметом перевірки Етичної ради може стати достовірність оприлюдненої ЗМІ інформації стосовно: заяви запорізького судді Ігоря Ушатого про давання Городовенку хабаря в розмірі 100 тисяч доларів США та розслідування НАБУ цього факту; обставин допиту Городовенка як свідка в справі «плівок Окружного адмінсуду Києва» (так звана «справа Вовка»); звинувачення прокурором Запорізької області О.Шацьким голови апеляційного суду Запорізької області Городовенка у спробі розвалити справу про розгін запорізького Майдану; повідомлень запорізьких телеграм-каналів про лояльне ставлення (позаслужбові стосунки) голови апеляційного суду Городовенка до Євгена Анісімова («Анісіма»), якого називали «смотрящим» від Януковича за Запорізькою областю.

Ця інформація була і наразі залишається в інформаційному просторі, а частина її взагалі була поширена відповідальними посадовими особами – суддею та прокурором області. Тому стосовно неї варто буде внести ясність, щоб зняти будь-які сумніви в доброчесності пана Городовенка як кандидата в члени ВРП.

Власне, як стосовно висловлених публічно претензій громадськості та журналістів-розслідувачів стосовно позиції Городовенка при ухваленні певних резонансних рішень КС.