Американо-украинская встреча в Саудовской Аравии будет ключевой для возобновления военной помощи Киеву, - Рубио

https://racurs.ua/n204685-amerikano-ukrainskaya-vstrecha-v-saudovskoy-aravii-budet-kluchevoy-dlya-vozobnovleniya-voennoy.html

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американсько-українська зустріч у Саудівській Аравії «матиме ключове значення» для відновлення військової допомоги Києву з боку Вашингтона.

Про це повідомляє CNN.

Крім цього Рубіо зазначив, що США досі розраховують на укладення угоди щодо рідкісноземельних металів та інших корисних копалин. Але, за його словами, домовленість може не бути погоджена під час цієї зустрічі, оскільки її дета лі до кінця не опрацьовано.

Україна і США готуються до жорстких переговорів у Саудівській Аравії, пише 10 березня The Economist.

11 березня американська та українська делегації мають зустрітися в Джидді.

Американська сторона заявляє, що метою зустрічі є створення «основи для мирної угоди і початкового припинення вогню».

Проте з українського боку, на тлі сподівань, існують побоювання, що зустріч може стати «потрясінням», тактикою залякування або спробою Трампа домогтися поступок, вигідних для росії, — йдеться у матеріалі.

Видання зауважує, що обидві країни відправляють до Саудівської Аравії сильні переговорні команди.

До складу американської увійдуть держсекретар США Марко Рубіо і радник із національної безпеки США Майк Волтц. Очолить делегацію спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Українську делегацію у складі міністрів оборони та закордонних справ Рустема Умєрова і Андрія Сибіги, а також заступника керівника ОПУ, полковника ЗСУ Павла Паліси, очолить керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Усі вони були формально призначені президентом Зеленським, але вважаються лояльними до Єрмака. Проблема, однак, полягає в тому, що Єрмак не користується популярністю в команді Трампа. За дивним збігом, сам Зеленський у понеділок перебував в Ер-Ріяді, — наголошується у матеріалі.

За інформацією журналістів, підписання угоди про корисні копалини і просування української ідеї припинення вогню в повітрі та на морі мають створити відчуття, що Україна готова співпрацювати з президентом Трампом.

Якщо росія скаже «ні» американо-українським домовленостям, саме Трамп повинен буде спробувати натиснути на путіна, щоб той прийняв його умови. Але поки що не зовсім зрозуміло, які умови США висунуть Саудівській Аравії.

Україна, на думку журналістів, ймовірно, дасть зрозуміти, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність переозброюватися, змушує юридично визнати окуповану територію російською або втручається у внутрішню політику України — наприклад, наполягаючи на проведенні виборів під час війни, — є неприйнятною.

Україна також може продовжувати вимагати від США гарантій безпеки, хоча і малоймовірно, що вона досягне прогресу в цьому питанні.

росія ж, імовірно, вимагатиме від України «нейтралітету» і відмови від розгортання іноземних миротворців.

Колишній спецпредставник Трампа з питань України Курт Волкер вважає, що росія, попри формальну згоду, перекрутить будь-яку пропозицію про перемир’я:

Вони скажуть: ми не можемо погодитися на це, але давайте зробимо щось інше. путін достатньо розумний, щоб не сказати «ні» прямо.

Колишній український дипломат розповів виданню, що США і росія повторюють тактику один одного, «вибиваючи» з України поступки ще до того, як почнуться серйозні переговори.

А будь-які подальші переговори будуть спрямовані на те, щоб просунутися вглиб українських червоних ліній.

Трамп намагається тримати Україну на короткому повідку, тому що він хоче, щоб вони погодилися на будь-який мир. Українці є перешкодою, тому що вони не здаються, — підкреслює Волкер.

Журналісти попереджають, що для України вимальовується небезпечна перспектива, що невдалі переговори можуть спровокувати ще більший тиск з боку США.

Ставки на переговорах 11 березня не можуть бути вищими.

Якщо вони проваляться, Україна навряд чи отримає інший шанс: американці подвоять повчальний режим і нав’язуватимуть все, що погодять із росією.