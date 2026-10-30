США призвали европейцев смягчить риторику по отношению к России, фото: teletype.in

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Офіційні особи Пентагону останніми тижнями попросили кілька країн НАТО пом’якшити свою риторику щодо загрози з боку Росії, стверджуючи, що деякі заяви європейських лідерів і офіційних осіб підірвали континентальну безпеку.

Про це повідомило агентство Reuters з посилання на чотири інформовані джерела.

Зазначається, що серед країн, які отримали повідомлення із закликом тримати публічні заяви під контролем, є Литва, Латвія та Естонія. Агентству не відомо, чи були ці повідомлення, передані під час двосторонніх зустрічей, доведені також до відома урядів інших європейських держав.

За інформацією Reuters, серед коментарів, які привернули увагу офіційних осіб США, є зауваження європейських лідерів про те, що Росія опинилася в безвихідному становищі й вдається до дедалі відчайдушніших заходів, оскільки її вторгнення в Україну сповільнюється до повзучого темпу.

За словами цих джерел, одним із американських чиновників, які донесли це повідомлення, був керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі — ключова фігура в процесі поточного перегляду чисельності американських військ у Європі. Втім, жодне з цих джерел, серед яких — троє європейських чиновників та один американський, не зазначило, що ця порада була висловлена у конфронтаційній манері.

Одне з джерел повідомило Reuters, що Колбі нещодавно сказав одному з балтійських чиновників, що не слід «дражнити» росіян. Як приклад контрпродуктивної риторики він тоді навів публічні заяви європейців, котрі порівнювали Росію з «щуром, загнаним у кут».

Незрозуміло, на яку саме заяву мав на увазі Колбі. Проте відомо, що прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наприкінці вересня назвав Путіна «щуром у кутку», натякаючи, що російський лідер вдається до диверсійних дій у Європі, оскільки Росія дедалі більше загрузала в Україні.

Ми допомагаємо вам. Американці там, — сказав інший європейський чиновник, описуючи нещодавні приватні повідомлення з Пентагону. — Просто не кричіть. Не робіть галасу.

Під час іншої недавньої зустрічі Пентагон закликав естонську делегацію бути «стриманою» у своїх заявах, як повідомило джерело, ознайомлене з перебігом зустрічі, хоча ця особа не зазначила, чи скаржилися представники Пентагону на якусь конкретну заяву.

У відповідь на прохання агентства про коментар, представник Пентагону заявив:

Приватні розмови між союзниками залишаються приватними, тому ми не будемо коментувати ці твердження.

Джерело: Reuters