Дмитрий Лубинец, скриншот видео

https://racurs.ua/n217133-gumanitarnaya-missiya-v-oleshkah-podgotovleno-25-avtobusov-na-750-mest.html

Ракурс

В окупованому Армянську на півночі Криму координують підготовку гуманітарної місії до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Для місцевих жителів підготували гуманітарну допомогу, а також транспорт для тих, хто захоче виїхати з міста. Про це сьогодні, 30 серпня, вранці на своїх сторінках у соцмережах повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перебуваємо в Армянську. Тут працюємо із російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою та координуємо подальші дії в межах цієї місії. До висвітлення також долучилися журналісти з трьох країн, — зазначив він.

За словами Лубінця, наразі все «підготовлено на високому рівні»:

Ми веземо гуманітарну допомогу для місцевих жителів міста Олешки. Наше головне завдання — забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе.

Підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних.

Окремий і не менш важливий напрям нашої роботи — забезпечення можливості виїзду цивільного населення. Для кожного, хто бажає залишити Олешки, буде надана можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто ухвалив рішення залишитися, можуть залишитися та отримають всю необхідну гуманітарну підтримку, — додав він.

Лубінець наголосив на важливості дотримання режиму тиші обома сторонами.

Окрема вдячність нашим Силам Оборони України, — наголосив він.

Також він висловив особливу подяку першій леді США Меланії Трамп за посередництво та координацію.