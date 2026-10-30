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Ракурс
В Киевской области перебои со светом из-за российской атаки, фото: PxHere

В Киеве и Киевской области из-за обстрелов не действуют графики отключения света — ДТЭК

30 окт 2026, 10:26
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У частині Києва через наслідки російських обстрілів тимчасово не діють графіки відключення світла.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють, — розповіли в компанії. — Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

Водночас на лівому березі столиці графіки діють.

Також через аварію на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.

Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію, — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, російські обстріли також спричинили блекаут у Дніпрі та частині Дніпропетровської області.

Источник: Ракурс


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