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В Киевской области перебои со светом из-за российской атаки, фото: PxHere
В Киеве и Киевской области из-за обстрелов не действуют графики отключения света — ДТЭКhttps://racurs.ua/n217132-v-kieve-i-kievskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-ne-deystvuut-grafiki-otklucheniya-sveta-dtek.htmlРакурс
У частині Києва через наслідки російських обстрілів тимчасово не діють графіки відключення світла.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють, — розповіли в компанії. — Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.
Водночас на лівому березі столиці графіки діють.
Також через аварію на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.
Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію, — зазначили у ДТЕК.
Нагадаємо, російські обстріли також спричинили блекаут у Дніпрі та частині Дніпропетровської області.