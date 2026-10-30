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На Київщині перебої зі світлом через російську атаку, фото: PxHere
У Києві та на Київщині через обстріли не діють графіки відключення світла — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n217132-u-kyievi-ta-na-kyyivschyni-cherez-obstrily-ne-diut-grafiky-vidkluchennya-svitla-dtek.htmlРакурс
У частині Києва через наслідки російських обстрілів тимчасово не діють графіки відключення світла.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють, — розповіли в компанії. — Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.
Водночас на лівому березі столиці графіки діють.
Також через аварію на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.
Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію, — зазначили у ДТЕК.
Нагадаємо, російські обстріли також спричинили блекаут у Дніпрі та частині Дніпропетровської області.