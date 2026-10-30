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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки загинула людина (ФОТО)

30 жов 2026, 10:06
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку на Київ.

Внаслідок нічної атаки загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа. Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини. Також у районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі на двох локаціях;
  • у Дарницькому районі виникли пожежі в нежитлових будівлях — горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.

Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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