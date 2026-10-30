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Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС
У Києві внаслідок російської атаки загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217131-u-kyievi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку на Київ.
Внаслідок нічної атаки загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки:
- у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа. Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини. Також у районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі на двох локаціях;
- у Дарницькому районі виникли пожежі в нежитлових будівлях — горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.