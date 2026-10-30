Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217131-u-kyievi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня, здійснили чергову повітряну атаку на Київ.

Внаслідок нічної атаки загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки: