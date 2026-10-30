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Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
Ракети та 113 ударних БпЛА атакували Україну в ніч на 30 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217129-rakety-ta-113-udarnyh-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-30-jovtnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня (з 18.00 29 жовтня) здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.
Ворог атакував Україну:
- балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської і Брянської областей РФ;
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської області РФ;
- 113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Курська і Шаталово, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).
Основними напрямками удару були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей:
- три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них — реактивний), «Гербера», дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях;
- декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.