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Ракурс
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Ракети та 113 ударних БпЛА атакували Україну в ніч на 30 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

30 жов 2026, 08:49
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня (з 18.00 29 жовтня) здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Ворог атакував Україну:

  • балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської і Брянської областей РФ;
  • чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської області РФ;
  • 113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Курська і Шаталово, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).

Основними напрямками удару були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей:

  • три керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них — реактивний), «Гербера», дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях;
  • декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Джерело: Ракурс


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