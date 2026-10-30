У Дніпрі блекаут — системи життєзабезпечення переходять на роботу від генераторів

Російські удари спричинили блекаут у Дніпрі, фото: PxHere

https://racurs.ua/ua/n217128-u-dnipri-blekaut-systemy-jyttiezabezpechennya-perehodyat-na-robotu-vid-generatoriv.html

Ракурс

У Дніпрі — блекаут, спричинений російськими ударами по місту.

Про це сьогодні, 30 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує. Я не буду давати публічно зайвих деталей. Всі роблять все необхідне, — зазначив він.

Мер закликав містян за можливості залишатися вдома та мати запас води хоча б на одну-дві доби:

Будь ласка, якщо є можливість — залишайтесь вдома, бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро.

Також про знеструмлення міста повідомляє у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Дніпро знову знеструмлений. Енергосистема, пошкоджена ворожими ударами, не витримує навантаження. Енергетики працювали всю ніч. Відновлювальні роботи тривають і зараз. Залучена максимальна кількість бригад, — розповів він.

Очільник ОВА додав, що основні системи життєзабезпечення міста переходять на роботу від генераторів.