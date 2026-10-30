Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217129-rakety-i-113-udarnyh-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-30-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня (з 18.00 29 жовтня) здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Ворог атакував Україну:

балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської і Брянської областей РФ;

чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської області РФ;

113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Курська і Шаталово, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).

Основними напрямками удару були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей: