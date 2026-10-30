Росіяни за добу втратили понад 1,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217130-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-590-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 586 тис. 500 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 590 осіб. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 450 танків;

25 тис. 617 бойових броньованих машин;

51 тис. 720 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 246 одиниць РСЗВ;

1 тис. 728 одиниць засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 39 наземних роботехнічних комплексів;

588 тис. 998 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 140 крилатих ракет;

35 кораблі та катери;

два підводні човни;

168 тис. 274 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 860 одиниць спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав одного ракетного удару та 82 авіаударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 576 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 478 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 42 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти:

Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Вовківка, Яструбщина, Лужки, Сопич, Кучерівка, Іскрисківщина, Студенок, Мала Слобідка, Фотовиж, Смолине, Козаче, Середина-Буда, Волфине, Велика Берізка, Шпиль Сумської області;

Гута-Студенецька, Камінь, Блешня, Логи Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони скупчення живої сили та техніки, дві гармати та один пункт управління БпЛА противника.