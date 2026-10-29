«Довгий Нептун» знищив два російські Су-34

Знищено ще два російські Су-34, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217120-dovgyy-neptun-znyschyv-dva-rosiyski-su-34.html

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«Довгий Нептун» знищив ще два російські літаки Су-34.

Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомила прес-служба ВМС ЗСУ.

Підрозділи ВМС ЗС України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по місцю розміщення авіації противника на аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області рф, — вказано в повідомленні.

У результаті вогневого ураження було знищено 2 фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11 змішаного авіаційного полку (н.п. Октябрьский Волгоградської обл.) 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО, — додали у ВМС.

Зазначається, що Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

Українські ВМС продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника, знижуючи його здатність вести бойові дії проти України, — наголосили у ВМС.

«Довгий Нептун» — це далекобійна модифікація української протикорабельної крилатої ракети Р-360 «Нептун», призначена для ураження як наземних, так і морських цілей на великих відстанях.

Нагадаємо, у середині жовтня «Довгим Нептуном» було завдано ударів по аеродрому у Воронезькій області РФ. В результаті були знищені чотири літаки Су-34, ще два Су-34 уражені.