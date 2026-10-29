Кабмін пом’якшив вимоги до бізнесу щодо укриттів

Сергій Корецький, фото: t.me/Koretskyi_official

https://racurs.ua/ua/n217119-kabmin-pom-yakshyv-vymogy-do-biznesu-schodo-ukryttiv.html

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Кабмін оновлює правила роботи бізнесу під час повітряних тривог та дає більше часу на облаштування укриттів, але скасовувати вимоги не збираються.

Про це сьогодні, 29 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Пріоритет, як і раніше, — безпека людей. Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни, — зазначив прем'єр.

Корецький додав, що Кабмін два місяці тому ініціював ці зміни:

Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей.

Таким чином, підприємці отримають більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів.

Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття, — наголосив Корецький.

Крім того, вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об'єкті. Мінекономіки та МВС згодом поінформують про деталі.

Укриття не обов’язково має бути на власній території підприємства. Можна користуватися укриттям поруч, якщо воно має достатню місткість. Водночас люди повинні чітко знати, де воно розташоване, — зазначив Корецький.

Прем'єр додав, що до 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог, за результатами будуть ухвалені подальші рішення.