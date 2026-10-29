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Наслідки російської атаки на Чернігів, фото: Чернігівська ОВА
У Чернігові оголошень День жалоби через російський удар по центру міста (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217118-u-chernigovi-ogoloshen-den-jaloby-cherez-rosiyskyy-udar-po-centru-mista-foto.htmlРакурс
У Чернігові наразі вже відомо про 25 постраждалих через російський удар по центру міста.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Серед постраждалих — четверо дітей: найменшій дівчинці усього 10 місяців, ще одній дівчинці 10 років, хлопчикам — 16 і 17 років. Двоє дітей — брат і сестричка — у важкому стані.
Усього вісім людей зараз у лікарнях. Решті надали медичну допомогу на місці або вони лікуються амбулаторно, — розповів Чаус.
Двоє людей загинули — це дівчата віком по 15 років.
Триває ліквідація наслідків атаки.
30 жовтня у Чернігові оголошено Днем жалоби, — додав очільник ОВА.