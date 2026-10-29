Наслідки російської атаки на Чернігів, фото: Чернігівська ОВА

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У Чернігові наразі вже відомо про 25 постраждалих через російський удар по центру міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Серед постраждалих — четверо дітей: найменшій дівчинці усього 10 місяців, ще одній дівчинці 10 років, хлопчикам — 16 і 17 років. Двоє дітей — брат і сестричка — у важкому стані.

Усього вісім людей зараз у лікарнях. Решті надали медичну допомогу на місці або вони лікуються амбулаторно, — розповів Чаус.

Двоє людей загинули — це дівчата віком по 15 років.

Триває ліквідація наслідків атаки.