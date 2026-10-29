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Літак Су-34, фото: ГУР
Скільки Су-34 втратила Росія за час війни, розповіли у ГУР (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217117-skilky-su-34-vtratyla-rosiya-za-chas-viyny-rozpovily-u-gur-infografika.htmlРакурс
У Росії станом на 22 жовтня 2026 року на озброєнні повітряно-космічних сил перебувають близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, включно з модернізованими Су-34М (Су-34НВО).
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 43 літаки цього типу знищеними, ще сім зазнали пошкоджень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Такі втрати — доволі суттєві для авіаційного парку агресора, відновлення якого потребує тривалого виробничого циклу, значних фінансових ресурсів і спеціалізованої промислової кооперації, — наголошують у ГУР.
Зазначається, що кількість знищених Су-34 еквівалентна приблизно 2,5−3 рокам їхнього виробництва за оцінюваних потужностей у 14−18 літаків щорічно.
Важливо — самі лише показники чисельності російського авіапарку Су-34 повною мірою не відображають реальної бойової спроможності. Для такої оцінки необхідно враховувати комплекс факторів — технічний стан літаків, кількість підготовлених екіпажів, інтенсивність експлуатації, можливості технічного обслуговування та поповнення втрат, — додали у ГУР.