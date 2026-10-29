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Ракурс
Наслідки російського удару по Чернігову 29 жовтня, фото: ДСНС

У Чернігові кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру міста зросла до 23 (ФОТО, ВІДЕО)

29 жов 2026, 15:09
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У Чернігові наразі відомо вже про 23 постраждалих внаслідок російського удару по центру міста, серед них — четверо дітей, найменшій всього 10 місяців.

Загинули дві 15-річні дівчинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям, серед яких четверо дітей.

Наслідки російського удару по Чернігову 29 жовтня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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