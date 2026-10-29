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Наслідки російського удару по Чернігову 29 жовтня, фото: ДСНС
У Чернігові кількість постраждалих внаслідок російського удару по центру міста зросла до 23 (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217114-u-chernigovi-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-centru-mista-zrosla-do-23-foto.htmlРакурс
У Чернігові наразі відомо вже про 23 постраждалих внаслідок російського удару по центру міста, серед них — четверо дітей, найменшій всього 10 місяців.
Загинули дві 15-річні дівчинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані.
Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям, серед яких четверо дітей.