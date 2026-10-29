Російський дрон влучив у центрі Чернігова — є загиблі та поранені

Російський дрон влучив у центрі Чернігова. Фото:

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Російські окупаційні війська 29 жовтня вдарили по центру Чернігова.

Попередньо відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено магазини й горять автомобілі. Загинули двоє осіб, а ще 11 постраждали. Серед загиблих двоє дівчаток віком 15 років. Про це керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у соцмережах.

Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день, — йдеться у повідомленні.

В обласній військовій адміністрації поінформували, що напередодні окупанти чотири рази атакували звичайні цивільні автівки в Семенівці FPV-дронами. Також були влучання БпЛА «Гербера» по адмінбудівлі.

У селі Корюківської громади вдарили FPV-дроном по автівках лісівників. А вчора ввечері в Чернігові ворог влучив «бандероллю» по ветеринарно-стерилізаційному центру «Крок до тварин». Внаслідок обстрілу постраждали три жінки. Понад 100 тварин, які були там, забрали на перетримку.

Нагадаємо, у четвер, 29 жовтня, російські війська вдарили по цивільному потягу в Дніпрі. Внаслідок обстрілу загинули 13 людей, а ще щонайменше п’ятеро осіб зазнали поранень.