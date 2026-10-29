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Росіяни вдарили дроном по автобусу в Запоріжжі, є поранені. Фото:
Росіяни вдарили дроном по автобусу в Запоріжжі — є пораненіhttps://racurs.ua/ua/n217109-rosiyany-vdaryly-dronom-po-avtobusu-v-zaporijji-ie-poraneni.htmlРакурс
Армія Російської Федерації завдала нового удару по Запоріжжю.
У четвер вранці, 29 жовтня, окупанти спрямували FPV-дрон по муніципальному автобусу в центрі міста. Спершу було відомо, що внаслідок удару поранено жінку та чоловіка. Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Про це в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив у Telegram.
Також очільник обласної військової адміністрації опублікував кадри, на яких видно влучання у міський автобус.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня російський безпілотник намагався атакувати муніципальний автобус в Запоріжжі, але заплутався в антидроновій сітці. Завдяки захисту дрон здетонував, так і не діставшись до транспорт. Автобус зазнав незначних пошкоджень, але пасажири не постраждали.