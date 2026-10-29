Россияне ударили дроном по автобусу в Запорожье — есть раненые

Россияне ударили дроном по автобусу в Запорожье. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нового удару по Запоріжжю.

У четвер вранці, 29 жовтня, окупанти спрямували FPV-дрон по муніципальному автобусу в центрі міста. Спершу було відомо, що внаслідок удару поранено жінку та чоловіка. Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Про це в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Також очільник обласної військової адміністрації опублікував кадри, на яких видно влучання у міський автобус.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня російський безпілотник намагався атакувати муніципальний автобус в Запоріжжі, але заплутався в антидроновій сітці. Завдяки захисту дрон здетонував, так і не діставшись до транспорт. Автобус зазнав незначних пошкоджень, але пасажири не постраждали.