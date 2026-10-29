Россияне атаковали электропоезд в Днепре, 13 человек погибли. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації вдарила по цивільному електропотягу в Дніпрі.

У четвер, 29 жовтня, унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 13 людей, а ще п’ятеро зазнали поранень. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та міський голова Борис Філатов повідомив у Telegram.

Водночас компанія «Укрзалізниця» у Facebook поінформувала, що росіяни спрямували по залізничному вокзалу в Дніпрі реактивний дрон. Було влучання по одній із платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди.

Наразі на місці обстрілу працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня російський безпілотник намагався атакуватимуніципальний автобус в Запоріжжі, але заплутався в антидроновій сітці. Завдяки захисту дрон здетонував, так і не діставшись до транспорт. Автобус зазнав незначних пошкоджень, але пасажири не постраждали.