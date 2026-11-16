Армия РФ атаковала проезжую часть в Днепре, есть погибший и 10 раненых. Фото:

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Армія Російської Федерації 16 листопада завдала ударів по Дніпру.

Був зафіксований приліт по проїжджій частині. Зайнялися автівки на дорозі. Наразі відомо, що загинула одна людина. Ще 10 осіб постраждали, всіх їх госпіталізували. У тяжкому стані перебувають двоє чоловіків 26 та 47 років. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що внаслідок обстрілу зайнялися два легкові автомобілі, а ще 10 — понівечені. Також пошкоджена контактна мережа тролейбуса та дорожнє полотно. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

Нагадаємо, вранці 16 листопада внаслідок російської атаки в Дніпрі були пошкоджені кілька багатоповерхових будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони. Зазнала поранень 44-річна жінка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості.