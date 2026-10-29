Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки на Чернигов, фото: Черниговская ОВА
В Чернигове объявлен День траура из-за российского удара по центру города (ФОТО)https://racurs.ua/n217118-v-chernigove-obyavlen-den-traura-iz-za-rossiyskogo-udara-po-centru-goroda-foto.htmlРакурс
У Чернігові наразі вже відомо про 25 постраждалих через російський удар по центру міста.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Серед постраждалих — четверо дітей: найменшій дівчинці усього 10 місяців, ще одній дівчинці 10 років, хлопчикам — 16 і 17 років. Двоє дітей — брат і сестричка — у важкому стані.
Усього вісім людей зараз у лікарнях. Решті надали медичну допомогу на місці або вони лікуються амбулаторно, — розповів Чаус.
Двоє людей загинули — це дівчата віком по 15 років.
Триває ліквідація наслідків атаки.
30 жовтня у Чернігові оголошено Днем жалоби, — додав очільник ОВА.