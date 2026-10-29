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Ракурс
Последствия российской атаки на Чернигов, фото: Черниговская ОВА

В Чернигове объявлен День траура из-за российского удара по центру города (ФОТО)

29 окт 2026, 17:54
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У Чернігові наразі вже відомо про 25 постраждалих через російський удар по центру міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Серед постраждалих — четверо дітей: найменшій дівчинці усього 10 місяців, ще одній дівчинці 10 років, хлопчикам — 16 і 17 років. Двоє дітей — брат і сестричка — у важкому стані.

Усього вісім людей зараз у лікарнях. Решті надали медичну допомогу на місці або вони лікуються амбулаторно, — розповів Чаус.

Двоє людей загинули — це дівчата віком по 15 років.

Триває ліквідація наслідків атаки.

30 жовтня у Чернігові оголошено Днем жалоби, — додав очільник ОВА.

Наслідки російської атаки на Чернігів, фото: Чернігівська ОВА

Источник: Ракурс


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