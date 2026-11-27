Уряд України виділив майже півмільярда гривень на мобільні укриття для пунктів пропуску. Фото:

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Кабінет міністрів України виділить майже півмільярда гривень на мобільні укриття для пунктів пропуску через держкордон.

На цю ініціативу передбачено 495,8 млн грн. Закупівлі мобільних укриттів організують обласні служби відновлення в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Їх встановлять для захисту людей під час російських атак. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький 27 листопада повідомив у Telegram.

Росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Важливо, щоб під час атаки могли сховатися і ті, хто перетинає кордон, і працівники, — наголосив глава Кабміну.

Також уряд ухвалив рішення спрямувати понад 600 млн грн на модернізацію медичних закладів у прифронтових регіонах. Для цього в Кабміні перерозподілили наявні видатки на користь інвестиційних проектів, які потребують додаткового фінансування до кінця року.

Корецький пообіцяв, що гроші спрямують на реконструкцію лікарняних корпусів, облаштування укриттів та будівництво приміщень для нових відділень у чотирьох медичних закладах Харківської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 26 листопада прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн дол. Гроші надійшли за програмою RISE для підтримки бізнесу та SURGE для підтримки відбудови. Це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку.