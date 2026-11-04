Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють інфраструктуру після обстрілів

Сергій Корецький, фото: t.me/Koretskyi_official

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Кабмін сьогодні, 4 листопада, ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону, — розповів Корецький.

Саме завдяки цим людям енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця працюють і зберігають стійкість. Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз, — наголосив він.

Прем'єр зазначив, що масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни: