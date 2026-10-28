Конотоп вже п’яту добу без світла, а уряд лише сьогодні відреагував на ситуацію в місті. Фото:

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Місто Конотоп на Сумщині вже п’яту добу перебуває без світла після російських обстрілів.

Наразі невідомо, коли буде повністю відновлене електропостачання. Місту терміново потрібно щонайменше 40 т дизельного пального, щоб працювали генератори. Про це міський голова Конотопу Артем Семеніхін 28 жовтня повідомив у Facebook.

На ситуацію в Конотопі в уряді відреагували лише сьогодні. Прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував у Telegram, що сьогодні говорив з мером. За словами очільника Кабміну, критична інфраструктура міста працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності.

Він пообіцяв, що вже сьогодні влада забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення, яке потрібне для роботи котельні та водоканалу.

Доручив Міненерго разом з «Укренерго» терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті, — написав Корецький.

«Сумиобленерго» у Telegramпоінформувало, що ворожі обстріли пошкодила кілька енергетичних об'єктів. Відновлювальні роботи тривають безперервно. Конотоп залишився без електропостачання після російської атаки на критичну інфраструктуру в ніч на 24 жовтня.

Нагадаємо, в ООН дійшли висновку, що Росія вчинила воєнні злочини, навмисно атакуючи цивільні об'єкти, а також злочини проти людяності через систематичні удари по українській енергетичній інфраструктурі.