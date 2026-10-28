Російські НПЗ на 25% збільшили переробку нафти після припинення атак дронів. Фото:

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Російські нафтопереробні заводи збільшили переробку нафти на 25%.

НПЗ наростили виробництво нафтопродуктів після того, як Україна перестала завдавати по них ударів. У другій половині жовтня заводи в Росії переробляли близько 5 млн барелів нафти на добу. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

Зазначається, що до цього часу українські безпілотники, починаючи з березня, щотижня били по російських НПЗ. Це спричинило дефіцит пального в Російській Федерації. Брак палива призвів до того, що Москва забороняла експорт бензину, авіаційного палива й дизелю. Більше того, країна-агресор почала завозити нафтопродукти морем.

Однак після 16 жовтня перестали фіксуватися удари України по НПЗ в Росії. Тому нафтозаводи наростили виробництво дизелю щонайменше на 50 тис. т на добу. Наразі виробляється щодоби 225 тис. т. А близько 80 тис. т на добу можуть іти на експорт.

Як відомо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з главою РФ Володимиром Путіним про поставки російського дизелю на ринки світу та Америки. Перший танкер із 40 тис. т російського дизелю вирушив до Нью-Йорка 22 жовтня й має прибути до Сполучених Штатів 7 листопада.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що Росія наростила виробництво дизеля після того, як були дозволені експортні квоти на тлі домовленості з США про постачання пального. У першій половині жовтня випуск «солярки» скоротився приблизно до 160 тис. т на добу, але після введення нових квот почав зростати і наблизився до 180 тис. т.

Джерело: Reuters