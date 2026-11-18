Безпілотники вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї РФ. Фото:

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Краснодарський край РФ вночі 18 листопада перебував під атакою БпЛА.

Дрони цілили по Ільськиому та Афіпському нафтопереробних заводах. Ільський НПЗ востаннє його атакували 16 листопада, а попередня атака на Афіпський НПЗ відбулася 6 листопада. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, Ільський НПЗ — це один із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні РФ. Потужність заводу становить близько 6,6 млн т нафти на рік, а його продукція використовується для забезпечення потреб російської армії, зокрема ворожим військам на фронті та в окупованому Криму.

Афіпський НПЗ також є одним із великих нафтопереробних підприємств на півдні країни агресора з виробничою потужністю близько 6,6 млн т нафти на рік.

Моніторингові пабліки також поінформували, що внаслідок роботи російської системи РЕБ один із безпілотників був подавленим, збився з курсу та врізався в багатоповерхівку.

Оперативний штаб Краснодарського краю РФ заявив про «падіння уламків», внаслідок чого спалахнули пожежі на підприємствах.

Нагадаємо, 13 листопада Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження Волгоградського НПЗ, який є одним із ключових «бензоколонок» російської армії на півдні. Звідси пальне йде на фронт і до аеродромів, з яких злітають літаки для ударів по Україні. Потужність цього підприємства становить близько 15 млн т нафти на рік.