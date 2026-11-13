Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ, фото: Генштаб ЗСУ

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Ракурс

Уражено один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — Волгоградський НПЗ.

Про це сьогодні, 13 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Волгоградський нафтопереробний завод — одна з ключових «бензоколонок» російської армії на півдні. Звідси пальне йде на фронт і до аеродромів, з яких злітають літаки для ударів по Україні, — наголошують у Генштабі.

Потужність цього заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне.

Удару по ньому Сили оборони завдали цієї ночі.

На території підприємства спалахнула пожежа. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та 6 резервуарів по 2000 м куб., — розповіли у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що кожна година простою такого заводу — це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків, а також менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-екон­омічного потенціалу противника та примушення росії до припинення збройної агресії проти України, — додали у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео наслідків ударів по цьому НПЗ.