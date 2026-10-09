Дрони атакували російський НПЗ у Республіці Комі. Фото:

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Ракурс

Нафтопереробний завод у Республіці Комі Російської Федерації зазнав атаки.

У п’ятницю, 9 жовтня, далекобійні БпЛА вдарили по «Ухтинському нафтопереробному заводу», що належить до структури «ЛУКОЙЛ». Підприємство розташоване за 1 тис. 700 км від кордону з Україною. Інформація щодо наслідків атаки та масштабів можливих пошкоджень уточнюється. Про це пишуть моніторингові пабліки.

Цей НПЗ може переробляти близько 4,2 млн т нафти на рік. Основна його продукція це автомобільний бензин, дизельне пальне, мазут та вакуумний газойль.

Нагадаємо, 9 жовтня безпілотники атакували «Редкінський дослідний завод» у Тверській області Російської Федерації. Це підприємство виробляє компоненти палива «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу. Після атаки на заводі спалахнула пожежа.