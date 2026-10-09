Дрони вдарили по заводу з виробництва ракетного палива в РФ. Фото:

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Важливий військовий завод був атакований у Тверській області Росії.

Вночі 9 жовтня зазнав ударів «Редкінський дослідний завод», який є важливою частиною російського військово-промислового комплексу. Підприємство знаходиться в місті Редкіно. Раніше цей завод Сили оборони України атакували в лютому. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova.

Зазначається, що це підприємство виробляє компоненти палива «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу. Завод забезпечує ракетну та авіаційну промисловість РФ спеціальною хімічною продукцією.

Губернатор Тверської області підтвердив пожежу на заводі, але не уточнив, про яке підприємство йдеться.

Крім того, вночі під атакою перебував і окупований Луганськ. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням.

Також відомо, що у Білгородській області була атакована нафтобаза. Об'єкт, що знаходиться на північ від міста, спалахнув.

Нагадаємо, 8 жовтня українські військові уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у Салаваті Республіки Башкортостан (РФ). Це підприємство має потужність з переробки до 10 млн т вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.