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Ракурс
Дрони атакували логістичний центр Ozon у російському Адигейську. Фото:

БпЛА вдарили по логістичному центру Ozon у російському Адигейську

4 лис 2026, 09:58
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Ударні дрони атакували логістичний центр російської компанії Ozon в Адигейську, що в Республіці Адигея.

Влучання по об'єкту, що сталися в ніч на 4 листопада, спричинили велику пожежу. Усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, за попередніми даними, ніхто не постраждав. Логістичний центр повністю припинив прийом нових поставок. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали, а також прес-служба Ozon.

Зазначається, що компанія приховає з вітрини маркетплейсу товари, розміщені в атакованому комплексі в Адигейську. А партії товарів, які вже були в дорозі, перенаправлять на інші склади.

Нагадаємо, 11 вересня під атакою дронів опинився Енгельс. Після ударів БпЛА спалахнув місцевий нафтопереробний завод та логістичний центр маркетплейсу Ozon.

Джерело: Ракурс


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