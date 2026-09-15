БпЛА вдарили по НПЗ у Сизрані та заводі у Волгоградській області РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216227-drony-atakuvaly-npz-u-syzrani-ta-zavod-u-volgogradskiy-oblasti-rf.html

Ракурс

Дрони вночі 15 вересня атакували кілька регіонів Російської Федерації.

Зокрема, під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод. Ймовірно, після нальоту БпЛА у промисловій зоні спалахнули резервуари з нафтопродуктами. Про це повідомили моніторингові пабліки Supernova+ та Exilenova+, а також низка російських Telegram-каналів.

Як відомо, Сизранський НПЗ — один із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області, який входить до структури компанії «Роснефть». Щорічно завод переробляє від 7 до 8,5 млн т нафти. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази.

Також, за інформацією моніторингових пабліків, вибухи гриміли у Волгоградській області на заводі «Себряковцемент». Вибух на підприємстві прогримів у районі цементної печі № 5.

Нагадаємо, 11 вересня під атакою дронів опинився Енгельс. Після ударів БпЛА спалахнув місцевий нафтопереробний завод та логістичний центр маркетплейсу Ozon.

Також вибухи тоді гриміли у Волгограді. Заявлялося про можливу атаку на нафтопереробний завод.