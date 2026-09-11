Дрони атакували хімічний завод у Пермському краї РФ. Фото:

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Хімічний завод у Пермському краї Росії зазнав атаки безпілотників.

У п’ятницю, 11 вересня, дрони вдарили по хімічному велетню, який працює на військову промисловість країни-агресора. Філія «Азот» АТ ОХК «Уралхім» розташована у місті Березники на території площею близько 140 га. До складу підприємства входить приблизно 90 виробничих корпусів. Про це повідомив телеграм-канал «Exilenova+" та російські пабліки.

За інформацією Telegram-каналу Astra, працівники комбінату повідомляли про вибухи та зупинку технологічного процесу. А Міністерство оборони Росії відзвітувало про збиття дронів над регіоном, а в аеропорту Пермі запроваджували обмеження. Місцева влада поки мовчить про атаку на хімзавод.

Як відомо, завод у Пермі вважається найбільшим виробником азотних добрив у Росії та єдиним постачальником низки хімічних продуктів, які, зокрема, потрібні для виробництва вибухових речовин. Аміак та азотна кислота також є базовою сировиною для випуску інших видів азотної хімічної продукції.

Березники розташовані на відстані близько 1 тис. 500 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, 11 вересня дрони атакували російський Саратов. Після ударів БпЛА спалахнув місцевий нафтопереробний завод та логістичний центр маркетплейсу Ozon. Крім того, вибухи чули в Енгельсі Саратовської області, де розташований військовий аеродром.