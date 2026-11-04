Дроны атаковали логистический центр Ozon в российском Адыгейске. Фото:

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Ракурс

Ударні дрони атакували логістичний центр російської компанії Ozon в Адигейську, що в Республіці Адигея.

Влучання по об'єкту, що сталися в ніч на 4 листопада, спричинили велику пожежу. Усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, за попередніми даними, ніхто не постраждав. Логістичний центр повністю припинив прийом нових поставок. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали, а також прес-служба Ozon.

Зазначається, що компанія приховає з вітрини маркетплейсу товари, розміщені в атакованому комплексі в Адигейську. А партії товарів, які вже були в дорозі, перенаправлять на інші склади.

Нагадаємо, 11 вересня під атакою дронів опинився Енгельс. Після ударів БпЛА спалахнув місцевий нафтопереробний завод та логістичний центр маркетплейсу Ozon.